Белгород, , 17:51 — REGNUM Комплектующие для изготовления протезов рук и ног изъяли у водителя автомобиля сотрудники Белгородской таможни. Мужчина незадекларировал товары при въезде в Россию, сообщили 14 мая в пресс-службе Центрального таможенного управления.

Автомобиль проходил досмотр на многостороннем автомобильном пункте пропуска Нехотеевка. Инспекционно — досмотровой комплекс показал, что в машине спрятан незадекларированный товар — специальные металлические пластины, которые нужны для изготовления протезов для рук и ног.

«Водитель транспортного средства приобрел комплектующие для протезов на Украине. Он планировал реализовать их в России», — пояснил начальник ТП МАПП Нехотеевка Сергей Завгородний.

В общей сложности таможенники изъяли 420 единиц товара стоимостью 100 тысяч рублей. Возбужденно дело об административном правонарушении.