Саратов, , 18:20 — REGNUM В Новоузенском и Самойловском районах Саратовской области среди жителей превышен средний уровень заболеваемости коронавирусом. В Новоузенском районе на 14 мая зарегистрировано 49 случаев заражения коронавирусом, в Самойловском — 24 носителя COVID-19. Прирост за сутки составил 13 и 3 соответственно.

По словам заместителя руководителя регионального управления Роспотребнадзора Надежды Матвеевой, необходимо проанализировать распространение инфекции по населенным пунктам.

«Вопрос прорабатывается. Окончательное решение по карантину не принято», — уточнила Матвеева.

Напомним, что в Саратовской области карантин введен в Краснокутском, Вольском, Ершовском, Аткарском районах. В Балтайском районе, введенный с 20 апреля карантин, сняли.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в селе Балтай со 2 мая не выявлены новые случаи заражения коронавирусом. В региональное правительство Роспотребнадзор направил предписание о снятии карантина.

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