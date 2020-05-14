Москва, , 18:09 — REGNUM Власти Москвы разработали схему проверки наличия иммунитета жителей Москвы к коронавирусу. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём личном блоге.

По его словам, выбор граждан, которым предложат пройти тест на наличие антител, будет сродни лотерее. Каждый день случайным жителям Москвы будут приходить sms и email с приглашением прийти в поликлинику и пройти тест.

«Каждые несколько дней примерно 70 тыс. москвичей будут получать приглашение на бесплатную сдачу анализа. Отбор жителей будет осуществляться случайным образом в соответствии с возрастной структурой населения Москвы и с учетом округа проживания, а приглашения — рассылаться на электронную почту или с помощью sms», — отмети Собянин.

Результаты исследования будут подводиться еженедельно, как в целом по городу, так и в разрезе административных округов. Это позволит узнать, какая доля москвичей переболела COVID-19 и приобрела иммунитет, сколько человек инфицированы или имеют подозрение на коронавирус и какова реальная динамика распространения инфекции.

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