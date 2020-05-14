Москва, , 17:44 — REGNUM Проведение Единого госэкзамена по русскому языку предполагается разделить на два дня, чтобы не допустить скопления учащихся в аудиториях. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

ЕГЭ по русскому языку является самым массовым экзаменом, поэтому в целях безопасности предлагается разделить его проведение на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях.

Все аудитории будут предварительно продезинфицированы, организаторы экзамена и участники перед входом в аудиторию в обязательном порядке пройдут термометрию.

Школьников будут рассаживать с учётом соблюдения рекомендованной дистанции не менее 1,5 метра.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ЕГЭ должен начаться не позже 1 сентября текущего года. Отмечается, что сроки проведения будут во многом зависеть от эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране.

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