Ханты-Мансийск, , 17:43 — REGNUM В Югре летняя оздоровительная кампания сдвинута на месяц из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб ХМАО.

В летние загородные лагеря школьники Югры могут отправиться не ранее 1 июля. До этого момента предлагается отдых в одном из 555 школьных лагерей с дневным пребыванием. Они открываются в муниципалитетах с благополучной эпидобстановкой по коронавирусной инфекции.

Решения о выезде организованных групп детей за пределы автономного округа будет принято позже, с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки.