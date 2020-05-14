Ростов-на-Дону, , 19:07 — REGNUM В Ростове-на-Дону создан проект, с помощью которого можно предварительно оценить состояние здоровья и степень необходимости обращения к специалистам, пройти цифровой тест на коронавирус. О создании так называемого цифрового ассистента (бота) в Telegram корреспонденту ИА REGNUM рассказал один из авторов проекта советник губернатора Ростовской области, член клуба Эльбрус, победитель конкурса «Лидеры России» Антон Алексеев.

На странице @self_test_covid_bot с помощью мобильного телефона каждый может пройти опрос (в том числе анонимно) и получить оценку состояния здоровья. Электронный помощник учтёт температуру тела, кровяное давление, данные пульсоксиметра (при наличии) и личные субъективные оценки.

«Робот позволяет оперативно получить данные о состоянии здоровья, тем самым разгрузить горячие линии и медиков первичного звена системы здравоохранения, снизить уровень стресса у жителей. Ответы на 12 вопросов позволяют подробно описать состояние здоровья пользователя, дать рекомендации, основанные на научных исследованиях и сформированные во взаимодействии с ростовскими медиками», — уточнил Антон Алексеев.

В настоящее время помощью бота воспользовались несколько сотен жителей Ростовской области. Некоторые пользователи, оценив работу так называемого цифрового ассистента, проходят тестирование повторно.

«В основе нашей работы лежат промежуточные результаты исследования и научные публикации. Авторами общей модели и данного робота является команда из нескольких человек, которые использовали свои знания и умения для того, чтобы разобраться в результатах текущих исследований и построить на их базе систему автоматической оценки», — пояснил собеседник ИА REGNUM.

ИА REGNUM отмечает, что авторами разработки выступили также заведующий отделением горбольницы №1 имени Семашко Ростова-на-Дону Георгий Голубев, директор по планированию и организации НИР Финансового университета при правительстве РФ Александр Диденко, директор ФГАНУ НИИ «Спецвузавтоматика» Роман Хади, директор Центра трансфера технологий и коммерциализации ФГАНУ НИИ «Спецвузавтоматика» Максим Яковлев.

С помощью данного робота можно проверить, насколько текущие симптомы у человека похожи на признаки коронавирусной инфекции. Некоторая доля заболеваний проходит без привычных для коронавируса симптомов, проявляя себя, например, кожной сыпью на пальцах, похожей на обморожение или весьма сложной комбинацией обычных симптомов, которые можно использовать для оценки.

«Робот самооценки симптомов болезни отвечает для пользователя на вопрос: «Насколько похоже то, что я ощущаю, на коронавирусную инфекцию?», а для системы здравоохранения на вопрос: «Как снизить нагрузку в период эпидемии на систему здравоохранения с помощью цифровых технологий?», помогая правильно маршрутизировать пациентов, не имеющих SARS-CoV-2, но озабоченных изменением состояния своего здоровья», — подчеркнул Антон Алексеев.