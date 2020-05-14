Москва, , 17:29 — REGNUM Никакой пропасти между министерством высшего образования и науки РФ и Минпросвещения РФ нет, убеждён заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев. Об этом он заявил 14 мая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале в рамках полемики с общественным омбудсменом по вопросам образования при Уполномоченном по защите прав предпринимателей Аметом Володарским по вопросу о будущем ЕГЭ.

«Мы рассматриваем все варианты. Надеюсь, что в кратчайшие сроки большая часть неопределённости будет снята. Что касается сроков, то они зависят от ситуации с коронавирусом, и ни одно, ни другое министерство не в силах справиться с этим явлением. Что касается ЕГЭ, да, конечно, есть и другие варианты. В советское время это были вступительные экзамены, отдельно в каждом вузе. Учитывался средний балл, аттестат. Сегодня готовности системы и абитуриентов к вступительным экзаменам в традиционном виде просто не существует. Мы ориентируемся на то, о чём нам говорит Рособрнадзор, который устанавливает резервные сроки для старта ЕГЭ. Но для себя мы определяем следующим образом: ЕГЭ должен начаться не позднее 1 сентября, чтобы мы могли успеть завершить все необходимые процедуры», — сказал чиновник.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Володарский заявил, что в настоящее время между Министерством образования и науки РФ и Минпросвещения РФ лежит пропасть.

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