Москва, , 17:29 — REGNUM Жители Москвы смогут отказаться от прохождения тестирования на наличие тел к коронавирусу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб столицы.

Отмечается, что никаких санкций к гражданам, не желающим сдавать анализ, применяться не будет.

«Это же приглашение, а не требование. Человек может просто бояться и не хотеть, никто не заставляет», — пояснили в штабе.

Как передавало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 15 мая в столице будет начато бесплатное тестирование граждан на антитела к коронавирусу по методу иммуноферментного анализа крови.

Собираемые данные послужат основой для принятия дальнейших решений по эпидемиологической ситуации.

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