Краснодар, , 17:26 — REGNUM Детские здравницы на территории Краснодарского края могут открыться с 1 июня в случае стабильной эпидемиологической ситуации. Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев 14 мая на встрече с предпринимателями края, сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Мы в ближайшее время проведем предметный разговор с Роспотребнадзором, обсудим, каким требованиям должны отвечать санатории, чтобы мы могли направлять туда детей из нашего края. В этих здравницах — профессиональные трудовые коллективы, мы не можем их потерять», — сказал Кондратьев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 июня власти края намерены разрешить работу санаторно-курортных учреждений, имеющих медицинскую лицензию и выполнивших все требования Роспотребнадзора по обеспечению безопасности. При этом пляжи, общественные места для отдыхающих будут закрыты.