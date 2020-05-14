Тбилиси, , 17:26 — REGNUM Хотя правительство Грузии отменяет запрет на скопление более 3 человек одновременно на открытом или закрытом публичном пространстве, в силе остается запрет на скопление более 10 человек. Специальные пояснения опубликовала пресс-служба правительства Грузии.

«Несмотря на отмену ограничения на скопление более 3 человек, в силе остается запрет на скопление более 10 человек. При этом, в силе остается ограничение на передвижение на автотранспортных средствах, в частности, запрещено нахождение более 3 человек (включая водителя) в одном транспортном средстве. Пассажиры должны размещаться на заднем сидении за водителем», — отмечается в сообщении.

Ранее премьер-министр Грузии сообщил, что с 18 мая в Грузии откроются салоны красоты и центры эстетической медицины, а также будет снято ограничение на скопление 3 человек на публичном пространстве.