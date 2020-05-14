Ижевск, , 17:23 — REGNUM В гостиницах Удмуртии проживают более 270 медицинских работников — врачей, среднего и младшего медицинского персонала, а также волонтёры, которые работают с лицами с подтвержденным заражением коронавирусом. Об этом заявил руководитель администрации главы и правительства республики Сергей Смирнов.

По его словам, во всех таких пунктах временного пребывания организовано индивидуальное трёхразовое питание, трансфер до работы и обратно с соблюдением всех санитарных норм. Также медикам предоставлены комфортные условия для отдыха. Самое главное, что таким образом минимизируется риск распространения заболевания в семья медработников.

Как сообщало ИА REGNUM, кроме того, на территории республики для приезжающих из других регионов граждан работают обсерваторы. В Ижевске обсерваторы открыты на базе комплекса «Чекерил» на 40 мест, на базе гостиничного комплекса Green roof — на 14 человек, на базе профилактория «Строитель» — на 108 мест, на базе санатория «Нефтяник» — на 100 человек и санатория «Металлург» — на 87 человек.

В Можге на карантин граждане могут отправиться в гостевой дом на Наговицына на 28 человек и в санаторий «Свет» на 58 человек. В Сарапуле работает санаторий «Озон» на 96 человек. В Воткинске — хостел «Универ» на 26 человек. В Глазове — гостиница «Мотель» на 21 место.