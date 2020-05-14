Белгород, 14 мая 2020, 17:24 — REGNUM Поставку аппаратов ИВЛ производства Уральского приборостроительного завода, приостановили в Белгороде. Оборудование должно было поступить в область 15 мая, сообщили 14 мая на брифинге в региональном оперативном штабе.
Белгородская область должна была получить 66 аппаратов. Их планировали передать в горбольницу № 2 Белгорода, которая сейчас является основным госпиталем при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.
Росздравнадзор запретил использовать аппараты Уральского приборостроительного завода после пожаров в реанимациях двух российских городов.