Белгород, , 17:24 — REGNUM Поставку аппаратов ИВЛ производства Уральского приборостроительного завода, приостановили в Белгороде. Оборудование должно было поступить в область 15 мая, сообщили 14 мая на брифинге в региональном оперативном штабе.

Белгородская область должна была получить 66 аппаратов. Их планировали передать в горбольницу № 2 Белгорода, которая сейчас является основным госпиталем при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.

«Ранее в регионе уже использовались аппараты ИВЛ этого производителя и сбоев они не давали. Претензий к оборудованию не было. Поставок новых аппаратов ещё не было. Оборудование проходит дополнительную экспертизу. Ждём заключения», — пояснила замначальника регионального департамента здравоохранения Людмила Крылова.

Росздравнадзор запретил использовать аппараты Уральского приборостроительного завода после пожаров в реанимациях двух российских городов.