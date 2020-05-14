Красноярск, , 17:23 — REGNUM В красноярских маршрутных автобусах планируется проведение массовых проверок на соблюдение пассажирами обязательного масочного режима. Об этом 14 мая сообщает региональный портал Newslab.ru.

Напомним, с 13 мая на территории Красноярского края указом губернатора Красноярского края Александра Усса введён режим обязательного ношения средств индивидуальной защиты органов дыхания — масок, респираторов или заменяющих их текстильных изделий. Жители и гости региона обязаны носить их в общественном транспорте и такси, на остановках, при посещении организаций, магазинов и других мест скопления людей.

По информации из департамента транспорта, проверять соблюдение этого требования в красноярском общественном транспорте будут не только сотрудники полиции, но и специалисты транспортного ведомства.

«На днях мы планируем рейды в автобусах, чтобы лично проследить за соблюдением этого правила профилактики Covid-19», — приводит портал комментарий дептранса.

Как сообщало ИА REGNUM, с 13 мая жители Красноярского края будут штрафоваться за нарушение масочного режима на те же суммы, как и при нарушении режима самоизоляции.

За нахождение без маски там, где, в соответствии с указом, их ношение необходимо, физические лица первый раз будут штрафоваться на сумму от 1 до 3 тысяч рублей. Должностные лица — от 15 до 30 тысяч рублей. Юридические лица — от 100 до 200 тысяч рублей. При повторном нарушении штрафы возрастут.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае назвали штрафы за отсутствие масок