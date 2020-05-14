Иваново, , 17:18 — REGNUM Строительство западного обхода города Иваново будет полностью завершено в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства 14 мая.

«Сейчас все заняты повесткой борьбы с вирусом, но жизнь продолжается, и такие системные вопросы по дорожному строительству должны оставаться под вниманием. Мы в этом году заходим в города, и в два с половиной раза увеличиваем ремонты дорог. В Иванове 38 дорог будет отремонтировано, и завершим Западный обход. Соответственно, весь грузовой транспорт будет направлен в обход центра города», — сказал губернатор Станислав Воскресенский.

Как сообщается, в план работ на 2020 год также включен ремонт дороги Иваново — Чернореченский — Ново-Талицы протяженностью 2,1 км, которая входит в состав Западного обхода Иваново. Таким образом, строительство западного обхода областного центра в 2020 году полностью завершится. Строительство восточного обхода города, по плану, стартует в четвёртом квартале 2020 года. Губернатор напомнил главе дорожного департамента области о том, что качество дорог должно контролироваться жёстко, без скидок на тяжёлую ситуацию.

Завершающий этап строительства западного обхода Иваново на участке аэропорт «Иваново» — ул. Станкостроителей длиной 2,8 км проходит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На строительство автодороги из федерального бюджета выделено финансирование в размере 551,4 млн рублей на два года, софинансирование региона — 159,9 млн рублей. Общая стоимость строительства 711,3 млн рублей.