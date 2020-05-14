Москва, , 17:14 — REGNUM Автоматические анализаторы крови для выявления антител к коронавирусной инфекции установили в Москве. Об этом 14 мая сообщил мэр города Сергей Собянин на своём официальном сайте.

Для проведения тестирования правительством города установлены автоматические анализаторы крови для выявления антител к коронавирусу по методу иммуноферментного анализа (ИФА).

Ожидается, что к концу мая городская система ИФА-тестирования будет работать с мощностью до 200 тыс. анализов в сутки. Начиная с 15 мая данная программа станет массовой и бесплатной.

Программа обещает стать беспрецендентной по своим масштабам. Результаты скрининга будут подводиться каждую неделю по городу в целом и по административным округам. Полученные данные станут основой для принятия решений по эпидемиологической ситуации.

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