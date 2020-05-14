Ижевск, , 17:11 — REGNUM Волонтёры на остановках общественного транспорта в Ижевске в течение часа утром 14 мая раздали 1,5 тыс. медицинских масок. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Удмуртии.

Аналогичные мероприятия в рамках акции «Носи маску правильно» состоятся 16 и 18 мая. В частности, бесплатные маски распротсранялись среди жителей города на остановках «Столовая» «Юбилейная», «Магазин «Океан» по направлению к центру, также в сторону центра на остановке «Улица Спортивная» и «Трамвайное кольцо».

Поскольку 16 мая — выходной день, акция пройдет не в 7:30, как сегодня, а с 10:00 до 11:00 на остановках Центральная площадь», «Северный микрорайон» — в сторону Воткинского шоссе, «Кинотеатр «Октябрь» — в сторону центра, трамвайной остановке «Парк Кирова» — в сторону центра.

18 мая волонтёры будут работать в течение часа с 7:30 на остановках «Улица Коммунаров» — в сторону центра, «Госархив» — в сторону завода «Нефтемаш», трамвайную остановку «Улица Т. Барамзиной» — в сторону центра, «Улица Селтинская» — в сторону центра. Всего планируется раздать около 4,5 тыс. масок.

Как сообщало ИА REGNUM, c 11 мая магазины республики должны принимать необходимые меры по недопущению пребывания граждан без медицинских масок (одноразовых или многоразовых), респираторов, повязок или других заменяющих изделий на объекте. В случае, если у гражданина нет средств для защиты органов дыхания, торговые сети должны его предложить. В противном случае покупатель должен покинуть магазин.