Архангельск, , 17:11 — REGNUM Пандемия коронавируса отразилась на материальном положении архангельских студентов. Наиболее уязвимыми оказались иногородние и иностранные студенты, а также студенты из числа детей-сирот и малоимущих семей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северного (Арктического) федерального университета.

«Сейчас очень непростое время для всего мира. Наш университет поддерживает студентов, которые оказались в сложной ситуации. Стараемся помочь не только перейти на новый дистанционный формат обучения, но и решить материальные проблемы. Мы благодарны нашим партнерам. Так, например, на прошлой неделе более полутора тонн фруктов и овощей для наших студентов передали иностранные диаспоры. На этих выходных Ассоциация выпускников сформировала пакеты, которые переданы нуждающимся в помощи обучающимся», — рассказал проректор по социальной работе и воспитательным вопросам Сергей Сорокин.

Он отметил, что активисты организовали акцию «Университет добра», в рамках которой сотрудники могут оказать продуктовую помощь нуждающимся студентам. За первый день акции было собрано более 50 продуктовых наборов. Помимо этого, поддержку студентам оказала и депутат Государственной думы Ольга Епифанова.

«Мы закупили макароны, гречу, консервы, чай — то, что необходимо сегодня. Я сам жил в общежитии и помню как это, когда стипендия и привезенные из деревни продукты кончались, родители помочь не могли и невозможно было подработать. Когда мы в Ассоциации выпускников узнали, что будет проводиться такая акция, активно откликнулись и подготовили 100 продуктовых наборов», — рассказал председатель Ассоциации выпускников Валерий Синицкий.

Потребность помощи есть: некоторые студенты бояться выйти на улицу, не могут подработать и нуждаются в помощи. Иностранные студенты не могут улететь домой, потому что границы закрыты. Им приходится тяжело.

«Не секрет, что большинство студентов живет от стипендии до стипендии. Многим стало сложнее подрабатывать из-за ограничений во время пандемии. И цены в магазинах постоянно растут, поэтому продуктовые наборы — это хорошее подспорье для нас», — рассказал студент II курса факультета экологии и природопользования САФУ Дмитрий Лешуков.

Сбор помощи идет и по сей день — продукты питания принимают в новом общежитии университета.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области зарегистрировано 586 случаев заражения SARS-CoV-2. 225 пациентов выздоровели, пятеро — скончались.