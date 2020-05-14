Москва, 14 мая 2020, 17:10 — REGNUM В настоящее время между Министерством образования и науки РФ и Минпросвещения РФ лежит пропасть, считает общественный омбудсмен по вопросам образования при Уполномоченном по защите прав предпринимателей Амет Володарский. Об этом он заявил 14 мая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Как полагает Володарский, выпускникам нужно дать им возможность поступать в ведущие вузы страны на основании тех промежуточных результатов, которые у них уже есть, и вернуть конкурс аттестатов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Володарский заявил, что ради того, чтобы не подвергать детей опасности заразиться коронавирусом, в России следует организовать дистанционные приёмные комиссии.