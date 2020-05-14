Токио, , 17:09 — REGNUM Власти Японии решили отменить режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за пандемии коронавируса, практически во всех префектурах страны. Ограничения продолжат действовать в Токио и еще семи префектурах. Об этом сегодня, 14 мая, сообщает пресс-служба правительства Японии.

Напомним, что режим чрезвычайной ситуации в Японии был введен в начале апреля сроком на месяц. Затем режим ЧС был продлен до 31 мая на всей территории страны.

Однако теперь японские власти считают, что на большей части территории страны ситуация с коронавирусом нормализовалась, соответственно, и надобность в режиме чрезвычайного положения отпала.

Однако режим ЧС сохраняется в Токио и еще семи префектурах.