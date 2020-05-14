Душанбе, , 17:09 — REGNUM Коронавирус в Таджикистане выявлен у 907 человек: 106 новых случаев за сутки, сообщает сегодня, 14 мая, пресс-центр минздрава страны.

За прошедшие сутки количество смертей с диагностированным COVID-19 в Таджикистане увеличилось на шесть человек. Всего — 29 летальных исходов.

По сообщению ведомства, на 14 мая под наблюдением медиков остаётся еще 4 299 человек, тогда как за последние сутки из больниц после излечения 403 таджикистанца были выписаны и отправились домой.

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