Белгород, , 17:09 — REGNUM Коронавирус выявили у мужчины, поступившего два дня назад с инфарктом в первичное сосудистое отделение горбольницы № 2 Белгорода, сообщили 14 мая на брифинге в региональном департаменте здравоохранение. Новых пациентов решено отправлять кардиоцентр областной больницы.

Первичное сосудистое отделение находится на площадке бывшей первой городской больницы. Два дня назад сюда с инфарктом поступил мужчина. После обследования у него выявили коронавирус. В связи с установлением карантина, новых пациентов будут направлять в областную больницу.

Те пациенты, которые уже находятся в отделении, продолжат лечение там.