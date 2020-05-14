Пенза, , 17:04 — REGNUM На горячую линию Госжилстройтехинспекции Пензенской области в период со 2 апреля по 12 мая поступило 1045 обращений граждан по вопросам санитарной обработки подъездов в жилых домах, сообщает пресс-служба жилищной инспекции.

Полученные обращения приняли в работу. В пресс-службе отметили, что по рекомендации Роспотребнадзора, управляющими компаниями многоквартирных домов обработка мест общего пользования и дезинфекция проводилась хлорсодержащими или спиртосодержащими средствами. Данная мера действенная и позволяет предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области государственная жилищная инспекция за неделю провела 51 рейдовое мероприятие по соблюдению управляющими компаниями правил поведения в режиме повышенной готовности на территории региона.

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