Белград, , 16:58 — REGNUM В Сербии за сутки скончались ещё два пациента с коронавирусной инфекцией, общее число умерших от COVID-19 в стране достигло 224 человек. Об этом сообщило 14 мая министерство здравоохранения республики.

Сообщается также, что за сутки на территории Сербии выявлено 52 новых инфицированных коронавирусом, общее число подтверждённых случаев заражения достигло 10 374.

За весь период с начала эпидемии коронавируса в стране излечились и были выписаны из больниц 4 084 человека.

Напомним, Сербия на текущей неделе перешла к следующему этапу снятия ограничительных мер — в стране открылись кафе и рестораны, возобновил работу автобусный и железнодорожный общественный транспорт.

Ожидалось, что с 18 мая Сербия также откроет авиасообщение, однако по рекомендации Европкомиссии национальная авиакомпания Air Serbia приняла решение отложить начало регулярных пассажирских перевозок до 15 июня. Со следующей недели будет возобновлено лишь ограниченное авиасообщение с Лондоном, Франкфуртом, Цюрихом и Веной.