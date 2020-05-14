Санкт-Петербург, , 17:12 — REGNUM Вузы Петербурга готовятся к электронной приемной кампании 2020 года. Как уточнил председатель городского комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов, дата старта приемной кампании будет известна, когда Министерство просвещения РФ определится с датами ЕГЭ, передает корреспондент ИА REGNUM. На данный момент предполагается, что даты могут перенести на более поздний срок.

«Вузы готовы в дистанционной форме организовать прием всех заявлений от абитуриентов. Опыт такой есть, в прошлом году абитуриенты могли подавать заявления на поступление в вузы дистанционно. Здесь работа будет организована, я уверен, на хорошем профессиональном уровне», — считает Максимов.

Чтобы поступить, потребуется отправить в электронной форме заявление о согласии на зачисление вместе с результатами ЕГЭ. Это можно будет сделать, например, через портал Госуслуг.

Оригиналы документов студент сможет передать в университет в течение первого года обучения. В течение года также он должен будет пройти медосмотр для тех специальностей, где это обязательно. Если выяснится, что по медицинским показаниям студент не может учиться, его переведут по согласию на другую специальность.

«Вузы нацелены на конструктивный диалог», — подчеркнул Максимов.

Проректор по образовательной деятельности Санкт-Петербургского политехнического университета Елена Разинкина сообщила, что Политех вуз ориентируется на всех уровнях принимать абитуриентов в дистанционном формате. Вуз в первую очередь планирует использовать свою собственную электронную систему приема, которая позволяет автоматизировать все процессы, запасной вариант — сервис «Поступай в вуз онлайн» через портал Госуслуги.

«Но есть проблема в том, что на данный момент у нас, как и у всех остальных участников этого эксперимента — более 50 вузов по России, — апробации полной не прошло. Поэтому мы вынуждены работать в таком подстраховочном варианте», — сказала Разинкина.

Творческие вузы тоже вынуждены думать над дистанционными вступительными экзаменами. Ректор Российского государственного института сценических искусств Наталья Пахомова указывает, что таким университетам приходится непросто.

«С одной стороны, мы согласны с коллегами, которые отстаивают право творческих вузов на особые условия: конечно, должны быть контакты, когда мы принимаем актеров. С другой стороны, мы находимся в ситуации, когда не можем прогнозировать, как будут развиваться события, связанные с коронавирусом. Поэтому мы сейчас готовим прием под девизом: «Надейся на лучшее, готовься к худшему», — сказала Пахомова.

Так, прорабатывается система проведения отборочных консультаций в онлайн-режиме, к 20 мая мастера сформируют критерии и требования того, какие материалы должны предоставить абитуриенты. С 27 мая начнутся дистанционные отборочные консультации для факультета драматического искусства, с 8 июня — по сценографии, с 15 июня — по стилистическим специальностям.

«Мы рассчитываем, что проведем дистанционные отборочные консультации и, может быть, сможем проводить очно наши туры, творческие экзамены. Но если этого не случится, это для творческого вуза и есть большой вызов — как мы сможем набрать? Но, с другой стороны, мы не можем вообще отказаться от набора или переносить на неопределенный срок наши экзамены, мы не можем лишить абитуриентов возможности сдавать экзамены», — сказала Пахомова.

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