Подгорица, , 16:52 — REGNUM Десятки человек, требовавших освободить епископа Сербской православной церкви Иоанникия, задержаны в Черногории, передаёт 14 мая RTCG.

Уточняется, что 32 защитника священнослужителя задержаны в городе Никшич, девять — в городе Плевля, пятеро — в городе Андриевице, трое — в Подгорице, один — в городе Герцег-Нови и 12 — на шоссе под городом Беране.

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Как сообщало ИА REGNUM, черногорская полиция разгоняет сторонников освобождения ранее задержанного на 72 часа епископа Иоанникия, применяя слезоточивый газ.

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