Москва, , 16:52 — REGNUM Следственный комитет России КР возбудил уголовные дела по статье 354.1 Уголовного кодекса РФ, которая касается реабилитации нацизма, то есть одобрения преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала. Следствие устанавливает лиц, причастных к этим преступлениям сообщила пресс-служба ведомства.

«Мы — участники большой группы добровольцев, волонтеров, которые занимались и занимаются модерацией заявок на онлайн шествие «Бессмертный полк» приветствуем решение Следственного комитета России возбудить уголовные дела и установить лиц, которые пользуясь «анонимностью» интернета, хотели интегрировать в шествие нацистов и военных преступников в форме бойцов Красной Армии. Таких заявок было не огромное количество, но были». — рассказала журналистам сопредседатель Центрального штаба ОНФ, сопредседатель Центрального штаба «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

«По итогам модерации мы планируем сформировать определенную информацию, которую тоже передадим в Следственный комитет, и далее продолжим работать в этом направлении. Те негодяи покусились не просто на нашу победу, а на память каждой конкретной семьи, семьи которая сейчас проживает не только в России, а в Казахстане, в Кыргызстане, Молдове, Таджикистане, Узбекистане и других государствах. Пусть несут ответственность за свои действия», — подчеркнула Елена Цунаева.

«А шествие полка 9 мая не закончилось, оно еще продолжается, потому что все поступившие фотографии вывести на экран невозможно ни единовременно, ни за день, ни за 5 дней. Продолжается и модерация заявок. Пока фотографии каждого солдата не будут пущены в работу, шествие 2020 года не закончится. Такое непрекращающееся движение наших предков, защитивших собой мир от нацизма, мне кажется, лучший символ единства народа в этой войне, людей разных национальностей. Такое единство должно быть и у нас, современников, что бы не допустить повторения прошлого», — завершила свой комментарий сопредседатель Центрального штаба ОНФ.

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