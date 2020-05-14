Владикавказ, , 16:48 — REGNUM Медики Северной Осетии, которые стоят на переднем крае борьбы с коронавирусом, получили помощь от соотечественников. Два уроженца республики приобрели и передали врачам и медсестрам защитные костюмы и медицинские маски, сообщил глава Ирафского района Батраз Хидиров.

Один из бизнесменов — руководитель аграрной компании «Казачий хутор» Сергей Кациев выделил на благое дело свыше 10 млн рублей, на который было закуплено 2500 респираторов и противочумных костюмов. Второй — Таймураз Боллоев — передал 50 защитных костюмов больнице в Ирафском районе.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля 2020 года в Северной Осетии был создан попечительский фонд для оказания помощи медикам, находящимся на передовом крае борьбы с коронавирусом. Первые взносы предпринимателей в этот фонд составили 10 млн рублей.