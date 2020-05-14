Йошкар-Ола, , 16:38 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 13 мая выдано 19,776 тыс. уведомлений гражданам о нарушениях действующего в республике режима всеобщей самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона по итогам заседания рабочей группы Госсовета по борьбе с COVID-19.

Из общего числа уведомлений 8,5 тыс. выдано сотрудниками ГИБДД, 1997 документов вручено гражданам старше 65 лет.

До настоящего момента в республике проведено более 28 тыс. исследований на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл на 14 мая выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 1033 случая заражения SARS-CoV-2.