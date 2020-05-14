Черкесск, , 16:34 — REGNUM Трагедией закончилась прогулка двоих детей в Карачаево-Черкесии. Упала в реку и утонула шестилетняя девочка. Обстоятельства гибели несовершеннолетней устанавливают сотрудники Следственного комитета, сообщили 14 мая в пресс-службе ведомства.

Установлено, что 12 мая поступило заявление о розыске девочки, которая пошла на прогулку с сестрой и не вернулась домой. Были организованы поиски ребенка. В них участвовали около 250 сотрудников МВД и волонтеров из числа местных жителей. В результате тело ребенка было обнаружено в русле реки Большая Лаба в двух километрах от места исчезновения.

По факту гибели несовершеннолетней было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время идет опрос свидетелей и проводятся другие мероприятия по установлению обстоятельств смерти ребенка.