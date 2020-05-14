Петрозаводск, , 16:39 — REGNUM В Карелии впервые за долгое время число выявленных зараженных коронавирусной инфекцией за сутки не превысило десяти человек. Шесть новых случаев обнаружены среди жителей, которые имели контакт с заболевшим COVID-19. Об этом 14 мая на своей странице в социальной сети сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

С начала пандемии в Карелии у 194 человека подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Из них шесть случаев, в том числе у двух детей, выявлено за прошедшие сутки. Всего в республике коронавирус выявлен у 24 несовершеннолетних.

Один случай выявлен в Петрозаводске. Четыре новых заболевших — в Сегеже, этот город на втором месте после столицы региона по количеству инфицированных. И еще один новый случай подтвержден в Ильинском сельском поселении Олонецкого района.

«Все новые заболевшие контактировали с людьми, у которых ранее был подтвержден коронавирус», — отметил Парфенчиков.

С начала пандемии полностью вылечились и выписались 59 пациентов. Всего в регионе проведено 24 320 исследований. 6224 человека находятся на самокарантине, 26 человек остаются в местах обсервации.

Кроме того, с 1 апреля с внебольничной пневмонией в больницы республики госпитализирован 361 человек. За прошедшие сутки это число увеличилось на пять человек. Всего умер 41 пациент с пневмонией, последние двое суток новых летальных случаев не зафиксировано.

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