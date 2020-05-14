Душанбе, , 16:30 — REGNUM Дата вылета авиарейса для вывоза граждан РФ из Таджикистана, ранее запланированного за 21 мая, переносится на 25 мая. Об этом сообщаетпосольство России в Таджикистане.

В сообщении говорится, что 25 мая 2020 года в 3:30 планируется вылет чартерного рейса компании «Utair» UT 9002 по маршруту Душанбе — Москва.

По данным компании-перевозчика, стоимость билета на одного взрослого человека составит 400 евро, на ребёнка в возрасте до 12 лет — 300 евро, дети до двух лет (без предоставления отдельного места) допускаются на борт самолёта бесплатно.

Перечень необходимых для посадки на авиарейс Душанбе-Москва документов опубликован на сайте посольства РФ в Таджикистане.

Отмечено, что рейс предназначен только для россиян, прошедших регистрацию на портале госуслуг и проживающих в Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областях и Республике Мордовии.

В посольстве также подчеркнули, что перелёт будет возможен только после его согласования с таджикистанской стороной, и рекомендовали внимательно следить за информацией, размещаемой на портале «Госуслуги».

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