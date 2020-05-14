Кишинёв, , 16:26 — REGNUM С 15 мая в Молдавии прекращает действие режим чрезвычайного положения из-за эпидемии коронавируса, но сохраняется режим «красного кода» эпидемиологической угрозы. Об этом заявил президент страны Игорь Додон после заседания Высшего совета безопасности страны, передает ИА REGNUM.

По словам Додона, выход из ЧП не означает, что риск миновал, а все полномочия передаются от Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям к Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.

Додон отметил, что большая часть карантинных ограничений останутся в силе. «Несмотря на то, что мы находимся в лучшем положении, чем другие страны. По смертности — у нас показатель в 3,5% от количества заболевших. Во многих странах региона этот показатель выше, в Румынии, к примеру — 6,5%. То есть до сих пор хорошо управляли ситуацией, важно, как мы будем контролировать ситуацию в будущем», — сказал президент.

По данным на 14 мая в Молдавии подтверждено 5406 случаев заражения коронавирусом. Число вылечившихся от COVID-19 человек достигло 2228, а 190 человек умерли. С 17 марта в республике действует режим ЧП.

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