Махачкала, , 16:17 — REGNUM Учителя пяти школ Махачкалы присоединились к пошиву медицинских масок, которые волонтеры раздают местным жителям в самых многолюдных местах города. На производстве задействовано более 40 педагогов, сообщили ИА REGNUM 14 мая в пресс-службе администрации столицы Дагестана.

Маски, сшитые учителями махачкалинских школ, получают автовладельцы, пассажиры общественного транспорта, посетители рынков, магазинов и аптек. Большую партию средств индивидуальной защиты также получили сотрудники офисов МФЦ. Раздают маски члены махачкалинского волонтерского корпуса и работники администрации.

В мэрии отметили, что комплекс мероприятий по пошиву масок в Махачкале был организован с первых дней работы городского штаба по предотвращению распространения коронавируса. В частности, махачкалинские ателье обеспечивают марлевыми масками работников компаний, занимающихся в рамках нацпроектов ремонтом дорог, благоустройством дворов и общественных территорий.

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