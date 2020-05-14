Санкт-Петербург, , 16:29 — REGNUM В Санкт-Петербурге следователи возбудили сразу два уголовных дела в отношении заместителя главы администрации Красносельского района, а также заместителя директора СПб ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района Санкт-Петербурга». Им инкриминируются покушение на получение взятки и покушение на посредничество во взяточничестве. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

Как следует из материала уголовного дела, с февраля по май 2020 года заместитель главы администрации Красносельского района, отвечающий за ЖКХ, предлагал советнику гендиректора одной из коммерческих структур передать ему через посредника — заместителя директора районного жилищного агентства — взятку в сумме не менее 300 тысяч рублей.

По версии следствия, за эти деньги чиновник пообещал заключить с компанией госконтракты на проведение в 2020 году работ в учреждениях, подведомственных районной администрации. А также оплатить их и предоставить общее покровительство.

Советник гендиректора коммерческой структуры предложение чиновника принял и незамедлительно обратился в полицию. В результате 13 мая, действуя в рамках оперативно-розыскного мероприятия, он передал посреднику взятку в 300 тысяч рублей. После чего подозреваемые были задержаны сотрудниками региональных управления ФСБ и МВД России.

«ГСУ СК России по Санкт-Петербургу по материалам оперативно-розыскной деятельности, представленным региональными управлениями ФСБ и МВД России, возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Красносельского района, а также заместителя директора СПб ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района Санкт-Петербурга», — уточняют в ведомстве.

Проведены ряд обысков, в ходе которых изъяты предметы и документы, представляющие интерес для следствия.

В настоящий момент решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении им обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

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