Калуга, , 16:42 — REGNUM Восемь кубометров бытовых отходов собраны экологическим десантом на территории водоохраной зоны калужской реки Киёвки в рамках всероссийской акции «Вода России», сообщили 14 мая корреспонденту ИА REGNUM в областном министерстве природных ресурсов и экологии.

Восемь кубометров бытовых отходов собраны экологическим десантом на территории реки Киёвки Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

В период действия ограничений в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой очистка 20 метров берега была проведена с соблюдением необходимых мер безопасности. Собранный бытовой мусор был вывезен Калужским региональным оператором. Комментируя экологическую ситуацию водного объекта, министр природных ресурсов и экологии области Варвара Антохина отметила, что данные ежегодного мониторинга свидетельствуют об улучшении качества воды.

«В связи с действующим режимом самоизоляции, проведение массовых субботников невозможно, но каждый может не мусорить и призывать к этому горожан. Важно создать сообщество небезразличных и активных граждан, которые хотят жить в гармонии с природой», — сказала глава ведомства.

Министр также предложила калужанам выкладывать фото уборки берегов Киевки с хештегом #чистаякиевка или направлять их в личные сообщения министерства в социальных сетях с отметкой координат. Вследствие потенциала водного объекта к самоочищению и прохождению атмосферных осадков качество воды в реке приблизилось к требованиям по содержанию веществ в водоёмах рыбохозяйственного назначения.

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