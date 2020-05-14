Москва, 14 мая 2020, 16:10 — REGNUM Главы регионов должны брать на себя ответственность, решая вопросы о дополнительных выплатах, которые положены гражданам РФ в связи с распространением коронавирусной инфекции, считает депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»). Об этом он заявил 14 мая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что подведомственные медицинские учреждения Минобороны РФ, Росгвардии, ФМБА, ФСБ, ФСИН, а также Управделами президента получат поддержку в размере 4,8 млрд рублей из резервного фонда правительства России.