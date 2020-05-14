Москва, , 16:10 — REGNUM Главы регионов должны брать на себя ответственность, решая вопросы о дополнительных выплатах, которые положены гражданам РФ в связи с распространением коронавирусной инфекции, считает депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»). Об этом он заявил 14 мая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Потому что ни президент, ни премьер-министр, ни министр здравоохранения в силу невозможности не могут контролировать в ручном режиме всё, что происходит в нашей огромной стране, — сказал он. — И дальше, давайте скажем это честно, люди оказываются во многом заложниками того, кто возглавляет регион. Сидит губернатор или зам по социалке, чешется. Мы стараемся разбираться с любой точечной проблемой, не боясь ставить самые острые вопросы. История с коронавирусом — это проверка для всех. Проверка для системы власти. Для руководителей регионов и муниципалитетов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что подведомственные медицинские учреждения Минобороны РФ, Росгвардии, ФМБА, ФСБ, ФСИН, а также Управделами президента получат поддержку в размере 4,8 млрд рублей из резервного фонда правительства России.