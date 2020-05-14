Тюмень, , 16:09 — REGNUM В Тюмени демонтируют недостроенное четырёхэтажное каркасное сооружение, которое уже несколько лет стоит в Сквере сибирских кошек на улице Первомайской. Вместо него планируется построить фонтан, сообщает Moi-portal.ru.

Здание демонтирует компания «Дуэт и К». Её руководитель Василий Клепало пояснил, что после сноса здания на его месте появится подземная парковка. А также фонд «Золотое детство» предлагает поставить здесь стилизованный фонтан.

Проект нового фонтана, по задумке авторов идеи, нарисуют дети Тюмени.