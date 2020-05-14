Париж, , 16:02 — REGNUM Профсоюз французских медиков (CSMF) потребовал открыть парки и сады в Париже, посчитав необходимым, чтобы жители столицы ради своего «психического здоровья» могли «проветриться» после двух месяцев изоляции, сообщает Le Figaro.

«Мы поддерживаем просьбу мэра Парижа Анн Идальго о возобновлении работы парижских парков и просим правительство подумать об открытии кафе и ресторанов», — говорится в заявлении CSMF.

Ранее мэр Парижа несколько раз просила открыть парки и сады в столице, в частности, предлагая контролировать число посетителей, чтобы избежать переполненности.

«Я думаю, что это вопрос общественного здравоохранения», — заявила Анн Идальго, удивляясь тому, что можно «проехать на метро», «но не гулять в парке».

Эта просьба была отклонена правительством Франции.

«Это открытие неуместно, учитывая распространение вируса в регионе Иль-де-Франс», — заявила официальный представитель правительства Франции Сибет Ндиай.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил в этот четверг, 14 мая, правительственный план по туризму, чтобы помочь заинтересованным сторонам справиться с последствиями эпидемии коронавируса.

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