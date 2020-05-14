Москва, , 16:00 — REGNUM На территории России скорость глобального потепления оказалась в 2,5 раза выше, чем в мире. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«На территории нашей страны примерно в 2,5 раза скорость больше, чем скорость потепления средней глобальной температуры. Это объясняет целый ряд факторов», — сказал он.

По его словам, это связано с пространственными и временными особенностями, поскольку Россия находится в умеренных и высоких широтах и является континентальной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вильфанд рассказал, что Россию в 2020 году ожидает теплое лето. Однако температура будет меняться в зависимости от региона страны. К тому же на смену высоким температурам будут приходить относительно прохладные периоды.

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