Нур-Султан, , 15:59 — REGNUM В Нур-Султане запустили работу 530 городских пассажирских автобусов. Об этом 14 мая заявил председатель правления компании City Transportation Systems Бекмырза Игенбердинов, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, автобусы курсируют с 7:00 до 21:00. 12 мая на линию вышли 450 автобусов, 13 мая — 490, 14 мая — 530. До введения карантина работало 872 автобуса.

В первый день возобновления движения пассажиропоток составил 147 тыс. человек, 13 мая — 205 тыс. человек. До карантина этот показатель составлял 762 тыс. пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая на заключительном совещании государственной комиссии по соблюдению режима чрезвычайного положения президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что городской пассажирский транспорт возобновит работу в половину своей мощности.

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