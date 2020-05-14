Брюссель, , 15:57 — REGNUM Наиболее густонаселенные в Европе районы назвал перед ослаблением ограничительных карантинных мер, связанных с пандемией нового коронавируса, Евростат. Об этом 14 мая сообщает «ЕвроПульс».

Согласно этим данным, самым густонаселённым в Европе местом является Париж, где на оном квадратном километре проживает свыше 21 тысяч человек. Вторыми по количеству населения являются Афины, где на квадратном километре живет 10,4 тысячи жителей, а на третьем — пригород Парижа О-де-Сен, в котором на этой же площади живет 9,4 тысячи.

Также, как считают специалисты Евростата, перед получением вакцины от нового коронавируса важно обеспечить социальную дистанцию, однако добиться этого в густонаселенных местах гораздо труднее, нежели в сельской местности.

При этом отмечается, что наиболее легко будет добиться социальной дистанции жителям Северной Европы, так как на большей части Швеции, Финляндии и стран Балтии на каждый квадратный километр приходится менее 45 человек, и даже в столичных областях их живет не более 540 человек на 1 кв. км.

Отметим, согласно данных Росстата, в Москве плотность населения составляет 4,9 тысячи жителей на 1 кв. км, в Санкт-Петербурге — 3,8 тысяч.