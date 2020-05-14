Москва, , 15:56 — REGNUM Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль и руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов поддержали решение Следственного комитета России возбудить уголовные дела по хакерским атакам, совершенным с 1 по 10 мая на «Бессмертный полк — онлайн».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, СКР возбудил уголовные дела по статье 354.1 Уголовного кодекса РФ, которая касается реабилитации нацизма, то есть одобрения преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала. Как сообщила пресс-служба ведомства, следствие устанавливает лиц, причастных к этим преступлениям.

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«Я поддерживаю решение Следственного комитета России найти конкретных людей, разместивших фотографии преступников на сайтах великого «Бессмертного полка», и по закону наказать их», — подчеркнул Леонид Рошаль.

Напомним, ранее руководитель Исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов отметил. что «если это сделали молодые люди, которые не до конца понимают, что такое Великая Отечественная война, то их нужно свозить в музей Зои Космодемьянской, который совсем недавно открылся в Московской области, или на панораму в Севастополе, чтобы они своими глазами посмотрели, как их ровесники до последнего защищали нашу страну, а эти ребята поняли, как они заблуждаются и это был бы для них урок на всю жизнь».

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