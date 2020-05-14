Нью-Йорк, США, , 16:00 — REGNUM Родители и врачи должны быть готовы к тому, чтобы увидеть больше случаев странного состояния, которое, по-видимому, влияет на детей после того, как они переболели COVID-19. Об этом рассказали врачи CNN.

Это состояние, называемое мультисистемным воспалительным синдромом у детей, по-видимому, является поствирусным синдромом, сказал доктор Джеффри Бернс, специалист по критической помощи в Бостонской детской больнице. Бернс координировал глобальную группу врачей, которые сравнивают записи об этом заболевании. Врачи расследуют случаи заболевания по меньшей мере 150 детей, большинство из которых находятся в Нью-Йорке, однако больницы по меньшей мере в 17 штатах проверяют подозрительные случаи.

«Этот мультисистемный воспалительный синдром непосредственно не вызван вирусом, — пояснил Бернс. — Ведущая гипотеза заключается в том, что это связано с иммунной реакцией пациента».

Симптомы включают постоянную лихорадку, воспаление и плохое функционирование почек или сердца. Дети также могут демонстрировать признаки воспаления кровеносных сосудов — красные глаза, ярко-красный язык и потрескавшиеся губы, уточнил доктор Моше Ардити, специалист по инфекционным заболеваниям у детей в Медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе.

Доктор Нгози Эзике, директор Департамента общественного здравоохранения штата Иллинойс, полагает, что это — сложное расстройство: «Это целый спектр расстройств, и поэтому в некоторых случаях будет иметь место поражение коронарной артерии. Но не всегда».

Бернс считает, что по мере того, как коронавирус будет поражать все больше людей, будет появляться и больше случаев поствирусного синдрома. Он редок, но редкие последствия вирусных инфекций наблюдаются чаще, когда заражены миллионы людей. По мнению доктора, через месяц-полтора в каждом из эпицентров болезни будут обнаружены случаи этого состояния.

Большинство детей серьезно не страдают от этого синдрома, сказал Бернс, и даже не нуждаются в лечении в отделении интенсивной терапии: «У нас есть доказанные методы лечения, которые мы можем использовать и используем», сообщил доктор, уточнив, что имеются в виду разжижители крови и иммуномодуляторы. Бернс заявил, что Всемирная Организация Здравоохранения также работает над определением синдрома и предупреждает врачей, чтобы они знали, что искать и как его лечить.