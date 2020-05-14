Рязань, , 16:01 — REGNUM 17-летнего подростка подозревают в убийстве жителя Клепиковского района Рязанской области. Погибший с октября 2019 года находился в розыске как без вести пропавший. Задержание подозреваемого происходило при силовой поддержке сотрудников Росгвардии, сообщили 14 мая в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По данным следствия, мужчина 1984 года рождения вечером 19 октября 2019 года ушёл из дома в селе Алексеево. Его поиски не увенчались успехом. Как установили следователи, в этот день к нему в гости из Владимирской области приезжал 17-летний сын бывшей сожительницы. По словам подростка, мужчина пошёл его провожать, но они расстались по дороге. В ходе расследования этого дела, а комплекс мероприятий проводился на территории Рязанской, Московской и Владимирской областей, было проведено 20 различных судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетические, допрошены около 30 свидетелей. Эксперты-криминалисты установили, что к пропаже мужчины причастен несовершеннолетний.

Подозреваемого задерживали совместно с бойцами Росгвардии, он уже дал признательные показания и указал место сокрытия тела. Выяснилось, что утром 20 октября 2019 года он вместе с погибшим находился в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области. Подросток избил мужчину, от чего тот скончался на месте.

Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.