Москва, , 15:51 — REGNUM Для того, чтобы все работники российского здравоохранения получали положенные им доплаты, нужны чёткие формулировки соответствующих распоряжений, считает член комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Веллер («Единая Россия»).

«На прошлой неделе я был в регионе, и один из вопросов, с которым очень серьёзно разбирался, это как раз стимулирующие доплаты медикам. Федеральный центр действительно довёл деньги до регионов. Проблема в том, что великий, богатый и могучий русский язык, когда он облечён в бюрократию, очень сложно читать, — сказал депутат Госдумы. — Федеральный Минздрав даёт своё распоряжение, которое на местах трактуют по-разному. 6 мая федеральный Минздрав РФ даёт дополнительное разъяснение, в котором чётко написано, что доплата идёт за фактически отработанное время. Но даже в этом случае можно считать по-разному — фактически отработанные часы, фактически отработанные смены и или фактически отработанный месяц».

Поэтому, как пояснил депутат, нужны чёткие формулировки.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, медики Боровска не получили обещанных президентом выплат.