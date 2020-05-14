Вашингтон, , 15:54 — REGNUM Мобилизация военнослужащих потребуется в США для того, чтобы быстро обеспечить население будущей вакциной от коронавируса. Об этом заявил 14 мая американский президент Дональд Трамп телеканалу Fox Business.

По его словам, для распространения вакцины потребуется масштабная операция. Военные будут мобилизованы сейчас, чтобы к концу года вакцину смогло получить как можно большее число людей.

Как сообщало ИА REGNUM, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи допустил, что уже к январю 2021 года вакцина будет готова. Он добавил при этом, что безопасный и эффективный результат такой скорой разработки не гарантирован.

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