Екатеринбург, , 15:50 — REGNUM Министерство здравоохранения Свердловской области выделило 45,5 млн рублей на организацию обсерваторов. Информация размещена на сайте госзакупок.

В санаториях, переделанных под обсерваторы, ранее расселили уже 637 человек, часть из них уже выписали с карантина. На проживание одного постояльца (за сутки) обсерватору выделялось до 10,2 тысячи рублей.

Один из самых крупных контрактов получил санаторий «Белый камень» — ради размещения 37 человек ему выделили 5,28 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые в санаторий-обсерватор поселили туристов, вернувшихся из Таиланда. Для некоторых граждан это стало неожиданностью.

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