Ростов-на-Дону, , 15:45 — REGNUM В Ростове-на-Дону автовладельцев строго накажут за парковку на газоне. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 14 мая.

В ходе одной из инспекций в центре города специалисты обратили внимание на автомобиль, оставленный на тротуаре. В результате парковки пострадала часть газона. В настоящее время личность собственника автомобиля устанавливается. Ему грозит штраф за нарушение «Правил благоустройства территории Ростова-на-Дону».

В настоящее время размер штрафа для физических лиц составляет от 300 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 8 тыс. до 30 тыс. рублей, для юрлиц — от 25 тыс. до 70 тыс. рублей.