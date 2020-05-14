Санкт-Петербург, , 15:49 — REGNUM Коронавирусная пандемия не повлияла на контрольные цифры приема в петербургские высшие учебные заведения в 2020 году. Как и было запланировано, они составили 27 тыс. 856 мест на очных отделениях за счет бюджета.

Об этом 14 мая сообщил председатель комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Это на 860 мест больше, чем в 2019 году», — сказал Максимов.

Особо вырос спрос на инженерное дело и технические науки. Кроме того, несколько увеличился конкурс на математические и естественные науки, немного поднялся конкурс на педагогические специальности.

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