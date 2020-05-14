Нур-Султан, 14 мая 2020, 15:41 — REGNUM Медики в Казахстане выявили 154 новых случая заражения коронавирусом за минувшие сутки, сообщили 14 мая в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Отмечается, что темп прироста новых пациентов составил 2,8%. Всего выявлен 5571 случай заражения, выздоровели 2476 человек, скончались 32 пациента. Доля выздоровевших пациентов составила 44%.
Наибольшее число случаев выявлено в Алма-Ате — 1678, в Нур-Султане — 1148, Атырауской области — 457, Западно-Казахстанской области — 272, Чимкенте — 250. Наибольший прирост новых случаев за минувшие сутки — 6,2% наблюдается в Мангистауской области.
Читайте также: В Алма-Ате откроют рестораны и гостиницы